Подсветка сломалась сразу в двух секциях мемориала с портретами героев ВОВ.
Жители областного центра обратили внимание на неполадки уже давно.
— Не горят 2 секции, давно….. Очень давно.. Никакие обращения не возымели. Это же память, это уважение, — сокрушаются саратовцы в соцсетях.
Уточняется, что комплекс с фотографиями ветеранов находится на улице Рахова в Саратове между улицами Большая Казачья и Вавилова.
В администрации Фрунзенского района ответили по этому поводу, что сейчас прорабатывается возможность восстановления работоспособности светового оборудования стеллы. Ремонт обещают выполнить в течение следующей недели.
Ранее жители города сообщили о болтающихся на ветру в Парке Победы плакатах с фотографиями фронтовиков.
Фото: соцсети