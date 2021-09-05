Подсветка сломалась сразу в двух секциях мемориала с портретами героев ВОВ.

Жители областного центра обратили внимание на неполадки уже давно.

— Не горят 2 секции, давно….. Очень давно.. Никакие обращения не возымели. Это же память, это уважение, — сокрушаются саратовцы в соцсетях.

Уточняется, что комплекс с фотографиями ветеранов находится на улице Рахова в Саратове между улицами Большая Казачья и Вавилова.

В администрации Фрунзенского района ответили по этому поводу, что сейчас прорабатывается возможность восстановления работоспособности светового оборудования стеллы. Ремонт обещают выполнить в течение следующей недели.

Ранее жители города сообщили о болтающихся на ветру в Парке Победы плакатах с фотографиями фронтовиков.

Фото: соцсети