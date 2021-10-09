В четверг, 7 октября, сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого в угоне самоката. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Кировском районе владелец мобильного транспорта пожаловался наряду охраны на то, что из пункта проката у дома по улице Большая Горная похитили электросамокат.

Мужчина указал росгвардейцам что, судя по GPS локации, самокат находится в районе дома по улице 4-й Соколовский проезд.

Вневедомственная охрана оперативно задержала 57-летнего жителя Саратова, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Было возбуждено уголовное дело.