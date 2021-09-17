В августе сотрудники Приволжского ЛУ МВД в Заводском районе Саратова задержали мужчину по подозрению в торговле наркотиками.

Он был задержан рядом с железнодорожными путями. У 33-летнего местного жителя полицейские изъяли сверток. В нем был гашиш общим весом более 4,9 граммов.

Сотрудники возбудили уголовное дело. Было установлено, что продал наркотик подозреваемому 51-летний житель Саратова. В его дворе было обнаружено 36 кустов конопли, весы и упаковочный материал. Полицейские изъяли больше 23 кг наркотиков.

Мужчина взят под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.