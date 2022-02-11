Полицейские в Саратове пресекли тайниковые закладки с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Задержали двух мужчин 25 и 28 лет по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств на территории садового некоммерческого товарищества Заводского района, куда они пришли за оптовой закладкой.

При задержании у злоумышленников обнаружено и изъято 30 свертков весом более 25 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.