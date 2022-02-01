Инспекторы минприроды вместе с сотрудниками полиции провели инспекционный выезд на территорию Саратовской области вблизи поселка Усть-Курдюм в 600 метров от СКАД. Поводом послужило обращение граждан в СМИ, сообщает пресс-служба минприроды.

Жители жаловались, что ассенизаторские машины приезжают и сливают нечистоты в полях.

В ходе проведенного выезда на месте преступления задержан нарушитель природоохранного законодательства, сливающий нечистоты на рельеф местности. Им оказался водитель ассенизаторской машины на базе КамАЗа. В отношении него сотрудники полиции составили административный материал. Нарушителю грозит штраф.