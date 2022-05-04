В Саратове полицейский подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в апреле 2019 года сотрудник внутренних органов убедил своего знакомого, что может помочь с трудоустройством его дочери в Росгвардию.

За свои услуги страж порядка запросил 240 тысяч рублей, которые якобы планировал передать третьим лицам. Как полагает следствие, на самом деле мошенник в погонах деньги хотел похитить.

Когда полицейский получил от потерпевшего требуемую сумму, то потратил ее на свои нужды.

Не получив услуги по трудоустройству, взяткодатель написал заявление в правоохранительные органы.

Нечистый на руку сотрудник УВД был задержан, и ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», — уточнили в Следственном комитете региона.

Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к уголовной ответственности.