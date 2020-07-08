В отношении бывшего саратовского полицейского возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 8 декабря 2019 года 51-летний мужчина и его 22-летний сын приехали в командировку в областной центр. Вечером они зашли поужинать в заведение на набережной Космонавтов, а когда вышли, встретили полицейских.

Им предложили пойти в пункт для составления протокола, а задержанные сказали, что торопятся домой.

Один из правоохранителей пообещал решить вопрос за четыре тысячи рублей, но после получения денег все равно поместил обоих в камеру.

Напомним, позже задержанные гости Саратова отец и сын были избиты сотрудниками полиции. Этот факт сейчас тоже расследуется региональным СУ СКР.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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