В Саратове сотрудник ППС по дороге домой после службы помог задержать подозреваемых в торговле наркотиками.

Сотрудник органов вечером шел домой в районе Смирновского ущелья. По его словам, он заметил двух мужчин, которые выходили из леса и, озираясь по сторонам, шли к машине.

Полицейский вызвал подкрепление, и прибывшие сотрудники ППС Октябрьского района задержали их. Под задними ковриками машины были обнаружены пакетики с амфетамином общей массой 1,85 грамма.

Задержанными оказались ранее не судимые безработные саратовцы 33 и 39 лет. Они сказали, что наркотики купили для себя. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.