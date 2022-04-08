Сотрудник полиции предостерегли от разглашения государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Выяснилось, что один из сотрудников отдела МВД на станции Ртищево хранил содержащую государственную тайну информацию в электронном виде. Компьютер при этом имел выход в интернет, что предоставляло условия, возможные для утечки данной информации.

В связи с этим, полицейскому объявлено официальное предостережение о недопустимости его действий. За разглашение гостайны может грозить срок лишения свободы до семи лет.