С утра в Саратове из-за снежного плена не ходили трамваи двух маршрутов -5 и 7.

Сейчас вагоны второго из них вновь могут отправляться по пути следования.

Пути для первого еще не расчищены.

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