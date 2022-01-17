Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове пошли трамваи №7 РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове пошли трамваи №7 По Новости Саратова - 17.01.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С утра в Саратове из-за снежного плена не ходили трамваи двух маршрутов -5 и 7. Сейчас вагоны второго из них вновь могут отправляться по пути следования. Пути для первого еще не расчищены. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин предложил сменить чиновников в четырех районах Саратовской области В Кировском районе Саратова мужчина с ножом ограбил ларек быстрого питания В Саратове вспыхнул дом на Энергетиков ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин предложил сменить чиновников в четырех районах Саратовской области Новости Саратова - 17.01.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах межведомственной комиссии по мобилизации и борьбе с нелегальной занятостью подвела итоги деятельности за 2021 год.... В Кировском районе Саратова мужчина с ножом ограбил ларек быстрого питания 17.01.2022 В Саратове вспыхнул дом на Энергетиков 17.01.2022 Саратовец ограбил ларек с шаурмой на Сенном 17.01.2022 Формирование навыков цифровой гигиены и этикета у детей выйдет на уровень... 17.01.2022