Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов предложил построить в городе аквапарк.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отчитался ему о работах по возведению городского парка. Прорабатывается вопрос с землей.

Федеральный политик также ознакомился с ходом строительства домов на Ипподромной улице в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 13 зданий сдадут в этом году.

Он подчеркнул, что в новых микрорайонах должна быть социальная инфраструктура. В этом году планируют возвести два детских сада, каждый на 160 мест, поликлинику для взрослых, рассчитанную на 250 посещений в сутки и детскую на 150 посещений.

