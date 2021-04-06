В поселке Солнечный-2 Саратова планируют построить новый отдел полиции. Соответствующий аукцион размещен в системе Госзакупок.

Сообщается, что здание, спецприемник, спорткорпус и площадка, гараж, вольер для собак, здания КПП, резервуар с водой для тушения пожаров и парковка будут располагаться между улицей Тархова и бульваром Геров Отечества.

На проектно-изыскательные работы по этому объекту планируют потратить 10,1 миллиона рублей. Их нужно сделать до 20 декабря 2021 года.

Свои заявки можно подавать до 14 апреля, победителя выберут 16 числа этого же месяца.