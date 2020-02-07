Вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал распоряжение о передаче ряда объектов в концессию в 2020 году. Соответствующий документ был обнародован на официальном публикаторе документов Саратовской области.

Так, в текущем году в Саратове будет построена детская поликлиника на 400 мест, теннисный центр в Солнечном-2 и центр пляжных видов спорта во Фрунзенском районе. Кроме того будет отремонтирована областная психиатрическая больница Святой Софии.

В поселке Соколовый Саратовского района будет создана поликлиника на 200 мест, а в Балакове — площадка для накопления и хранения с целью и дальнейшей утилизации автомобильных шин и отработанных моторных масел.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Противно читать,в течении полугода замечаю что журналисты разных источников не знают русский язык,кто нибудь поясните им что город Балаково не склоняется,что за поколение растёт?

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