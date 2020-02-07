Вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал распоряжение о передаче ряда объектов в концессию в 2020 году. Соответствующий документ был обнародован на официальном публикаторе документов Саратовской области.

Так, в текущем году в Саратове будет построена детская поликлиника на 400 мест, теннисный центр в Солнечном-2 и центр пляжных видов спорта во Фрунзенском районе. Кроме того будет отремонтирована областная психиатрическая больница Святой Софии.

В поселке Соколовый Саратовского района будет создана поликлиника на 200 мест, а в Балакове — площадка для накопления и хранения с целью и дальнейшей утилизации автомобильных шин и отработанных моторных масел.