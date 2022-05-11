В Ленинском районе Саратова дерево упало на припаркованные во дворе многоквартирного дома машины.

Как сообщили в соцсетях владельцы машин, ЧП произошло у дома № 5 по 3-му Московскому проезду.

Выяснилось, что здесь незадолго до случившегося копали землю рабочие, проводившие ремонт.

После снятия грунта, как пояснили очевидцы, были задеты корни дерева.

В итоге ствол рухнул на стоявшие рядом ВАЗ-2111 и «KIA».

— Стоматологическая фирма наняла безграмотных рабочих, которые повредили корневую целостность тополя. Последствия налицо, — утверждает автор поста.