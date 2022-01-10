В сквере министерства образования в Саратове появилась «Доска успеха молодежи» с кучей орфографических ошибок и опечаток. Об этом саратовцы пишут в группах социальных сетей.

Что особенно отмечают горожане, множество ошибок допущено на стендах в сквере Первой учительницы на Московской улице. Рядом с этим местом находится здание регионального министерства образования.

Горожане шутят, что можно устраивать игру на то, кто больше ошибок найдет на стендах. Автор поста задается вопросом, не стыдно ли исполнителям перед ребятами, о которых они пишут.