В Саратовской области организована «горячая линия» по соблюдению законодательства в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Для регистрации таких жалоб теперь работает круглосуточный телефон: 8 (845-2) 49-66-78. Информацию можно предоставлять анонимно.

Совсем недавно Саратов «прославился» историей с пытками в тюремной больнице. Скандал разразился после публикации записей издевательств над арестованными в ОТБ-1. По данному факту проводятся проверки, уже возбуждены несколько уголовных дел.