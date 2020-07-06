На базе саратовской межобластной ветеринарной лаборатории заработал новый корпус по борьбе с заболеваниями, передающимися от животных, об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.



Стоимость такого проекта составила 112 миллионов рублей, его финансировал Россельхознадзор.

Отделение создано для высокого уровня биологической защиты защиты при работе с возбудителями АЧС и другими опасными болезными животных. В здании возможно не только проводить все необходимые лабораторные исследования, но и содержать животных. Все оборудование новое, только что закупленное.

Губернатор Валерий Радаев прокомментировал перспективы появления новой лаборатории:

— Саратовская ветеринарная лаборатория – межобластной центр, услугами которого пользуются сельхозпроизводители шести регионов. В этом году здесь появился настоящий научный институт по направлению ветеринарии. Мы видим, какой сейчас вызов со стороны новых болезней животных, в том числе опасных для человека. Важно, что на территории Саратовской области проводятся тысячи исследований: в растениеводстве — по подготовке семенного материала, защите плодородия почв, сертификатам на экспорт зерна, теперь еще — и центр по борьбе с болезнями животных, — отметил Валерий Радаев.

Окружающая лабораторию территория защищена от опасного воздействия, а все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены.