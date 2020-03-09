С начала года 184 жителя обратились в ЗАГС, чтобы поменять свои имена, сообщает управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Саратовцы начали менять свои имена. У этого события серьезные причины, как трудное произношение, несозвучность фамилии с именем и отчеством. Однако жителям, которые пошли на такой ответственный шаг стоит помнить об изменении данных во всех документах и оплате госпошлниы.

К тому же, новое имя не лишит человека его обязанностей перед государством и его прав, напомнила начальница ЗАГСа Юлия Пономарева.

Изменить имя можно с 14 лет с письменного разрешения опекунов. Перемену важных данных можно осуществить в ЗАГСе.