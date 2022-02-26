Жители Саратова заметили необычный «арт-объект» в одном из городских дворов города. Фотографиями такой достопримечательности они поделились в группах социальных сетей.

-Кладбище мягких игрушек и арт «психоделшарики» по адресу проспект Строителей, дом 30. Детская площадка «Радость» и «Крылатая юность» на трубе. Как вам такое, саратовцы?- пишет местный житель.

В комментариях многие уточняют, что уже давно видели этот двор и таким образом местные решили вопрос с отсутствием детской площадки у домов.