Глава Саратова Михаил Исаев посетил обновленный пункт содержания бездомных животных, который принадлежит МБУ «Дорстрой». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь он перепрофилирован в приют, есть вольеры, карантинная зона, стационар, операционная и хозблок, отремонтирована крыша и фасад здания. Все помещения оснащены водой, к ним проведена и смонтирована канализация-септик.

Здесь могут жить 200 собак одновременно, о наличии которых пишут на сайте «Дорстроя» и в группах волонтеров. Животных забирают хозяева или те, кто хочет себе питомца.

В планах на ближайшее время — увеличение вместимости приюта, в нем будет смонтирована вторая линия вольеров, оборудована прогулочная зона, а также в июле начнет работу ветеринарная бригада, которая займется стерилизаций, кастрацией, вакцинацией и лечением животных.

Мэр отметил, что тема бездомных собак в городах стоит остро, сроки по обновлению приюта соблюдены. Животных из приюта будут либо выпускать после процедур, либо оставлять, либо отдавать в добрые руки.

— Мы выработали позицию, что Вячеслав Володин поможет со строительством нового приюта на 300 особей, а мы приведем в порядок существующий.Когда будет построен второй приют и полностью сформируется система оборота и пристройства бездомных собак, мы соберем общественников и оценим картину в городе – достаточно это или недостаточно, — отметил

Михаил Исаев.