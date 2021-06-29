За пять месяцев более 500 саратовцев обратились в органы ЗАГС для смены имени или фамилии. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства региона.

Это на 55 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В основном это жители Энгельса — 86 заявлений на смену имени, 67 в Саратове. Фамилию решили поменять 52 жителя Балакова.

Из самых необычных имен — появились Ромэо, Каплан, Волк и Магнус — тезка одного из героев вселенной Warhammer.

Причиной для таких перемен горожане назвали трудность в произношении родного имени или желание носить общую фамилию с родственниками.