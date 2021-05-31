В Саратове появится семь комплексов для подсветки нерегулируемых переходов. Об этом сообщает паблик Urban patrul соцсети «ВКонтакте».

Ее преимущество не только в освещении пути, что позволяет водителю видеть людей, пересекающих дорогу за большее расстояние, но и оборудование камерами, которые фиксируют дорожную ситуацию и нарушения, могут передавать их в специальный центр.

Одну такую систему уже установили на улице Радищева.

Кроме того, к концу года в Саратове заработает Центр организации дорожного движения. В эту систему входит интеллектуальная подсветка переходов, система камер на проезд перекрестков на улицах с частыми нарушениями скоростного режима, камеры фиксирующие нарушения парковки, система датчиков учитывающих дорожную ситуацию и погодные условия, система цифровых адаптивных светофоров.

Отмечается, что в городе отказались от желтой разметки на пешеходных переходах.