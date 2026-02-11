В Саратове появится дополнительный корпус в три этажа для школы № 100

В Саратове объявлен подрядчик на возведение нового учебного корпуса для средней школы № 100.

Контракт на сумму почти 208 миллионов рублей заключён с организацией, выигравшей соответствующий тендер на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Капитальное строительство».

Согласно проекту, рядом с существующим зданием школы в 1-м проезде Панфилова появится трёхэтажный корпус площадью более 3400 квадратных метров. Новое здание позволит создать дополнительные учебные места для 400 детей.

Подрядной организации предстоит выполнить полный цикл строительно-монтажных работ. Жёсткий срок сдачи объекта установлен контрактом — не позднее 20 августа 2026 года. После ввода в эксплуатацию новый корпус должен будет расширить возможности и улучшить условия обучения в школе.

Ольга Сергеева