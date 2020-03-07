В Саратове появится гидропосев семян. Об этом сегодня, 7 марта, заявил глава МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.
Во время проверки зампредом Романом Бусаргиным и градоначальником Михаилом Исаевым готовность спецслужб к весеннему месячнику, Белов анонсировал применение гидропосева с этого года. По его словам, новая технология позволит быстрее озеленить город.
— Водяные капсулы с семенами сразу помещаются в грунт, что позволяет им на 100 процентов приживаться и уже через несколько дней мы начинаем видеть газон, — комментирует новшества Белов.
Также глава города отчитался о готовности к ремонту тротуаров и дорог. Он отметил, что в этом году им будет уделено большое внимание. Уже приобретены все материалы для покраски и нанесения разметки и будут использованы когда позволит погода.
— Уже сейчас работы дорожных служб ведутся в круглосуточной режиме, происходит уборка после зимы, — говорит мэр.
Исаев указал на большое количество поливочных машин и дал поручение, чтобы в тёплый период дороги Саратова в утренние часы поливались.