ГКУ Саратовской области “Государственное агентство по централизации закупок” объявило аукцион на создание интеллектуальной транспортной системы в Саратовской области и Саратовской агломерации.

Максимальная цена контракта — 94,9 миллиона рублей.

Исходя из сведений в системе Госзакупок, подрядчики могут подавать свои заявки с 30 октября до 11 ноября, победителя выберут 13 числа этого же месяца.

Система должна помогать в управлении транспортными потоками с минимизации задержек машин, контролировать нарушение ПДД, парковки, погодные условия и окружающую среду, заниматься весогабаритным контролем.

Это позволит минимизировать негативные последствия ДТП, повысит эффективность работы по ликвидации ЧС и их последствий.

Нужно поставить оборудование и сделать работы в течение десяти календарных дней с момента заключения контракта. Гарантия должна быть полтора года.