Новый арт объект по эскизу победителя фестиваля «ФормART» Владимира Куца появится на стене одного из зданий Саратова.

Место под посвященное развитию технологий в России графити «Лицо времени» сейчас в процессе подбора, рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Напомним, что в прошлом году тематикой фестиваля стала тематика борьбы c COVID-19, по итогам которого на перекрестке улиц Рахова и Советской появилось графити «Цветы жизни» по эскизу художника Юрия Быкова.