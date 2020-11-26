Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в поселок Увек Заводского района Саратова. Он провел встречу с ветеранами и другими местными жителями.

Саратовцы пожаловались депутату на отсутствие аптеки в поселке Увек. По их словам, более двух тысяч человек, живущих в поселке, вынуждены ездить за лекарствами в аптеки, расположенные в центре Заводского района.

— На днях вместе с представителями областного Совета ветеранов побывали в Увеке. Было принято решение открыть на базе поликлиники № 4 государственную аптеку. Там будет минимальная наценка на лекарства, а жизненно важные препараты будут отпускать практически по себестоимости, — напомнил Воробьев.

Он также сообщил, что возьмет на себя ремонт помещения на первом этаже, которое выделят под аптеку, а также кабинета на втором этаже, куда «переедут» медики.

Депутат поблагодарил министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина за готовность оказать помощь в открытии еще одной государственной аптеки — второй в Саратове. Открытие новой аптеки в Увеке запланировано на 25 декабря.