В апреле в Саратове появятся две тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов.

Мэрия просит саратовцев обратить внимание на то, что желтые баки предназначены для перерабатываемых отходов: стекла, бумаги, картона, металла, тетрапака.

В серые должны отправляться смешанные отходы: остатки еды, средств гигиены, текстиль, одноразовая посуда и прочее.

Напомним, в Саратовской области реализуется региональный проект «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология».

Нацпроект разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.