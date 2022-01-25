В целях обеспечения безопасности дорожного движения заключены контракты с подрядчиками на установку светофоров и других дорожных знаков на городских улицах и перекрестках с интенсивным движением. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, новые светофоры появятся на:

— просп. Строителей, д. 22,

— перекрестке ул. Азина и ул. Хомяковой,

— перекрестке ул. Ново-Астраханское шоссе и ул. Ясельная,

— ул. Ново-Астраханское шоссе, д. 90А.

Кроме того, дорожные знаки будут установлены на 4 участках. Так, на перекрестке Азина и Хомяковой появятся знаки: «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Въезд запрещен», «Объезд препятствия справа», «Пешеходный переход», «Стоп-линия». На ул. Ново-Астраханское шоссе, дом № 90А установят: «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Стоп-линия».

Перекресток Ново-Астраханское шоссе и улица Ясельная оснастят знаками «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Пешеходный переход», «Стоп-линия». А на улице Строителей, д. 22 поставят: «Пешеходный переход» и

«Стоп-линия».

Также знаки «Пешеходный переход» появятся на 19 участках, в том числе при подходах к образовательным учреждениям:

— ул. Буровая, д. 1,

— на пересечении ул. Шехурдина (кольцо НИИ),

— на пересечении пр. Строителей и ул. Тархова,

— ул. Радищева, 32 у МОУ «Национальная (татарская) гимназия»,

— ул. Муленкова, д.10А у МОУ «Гимназия № 7»,

— ул. Марины Расковой, 12 у МОУ «Гимназия №58»,

— ул. Безымянная у МОУ «Лицей № 50»,

— ул. Блинова, д. 23 у МДОУ «Детский сад №200»,

— ул. Б.Горная, д. 141 у МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»,

— на пересечении ул.Б. Горная и ул. Рогожина у МОУ СОШ № 10,

— на пересечении ул. Тульская и ул. Химическая у МОУ СОШ № 39,

— на пересечении ул. Кавказский пр. и ул. Пономарева у МОУ СОШ № 43,

— ул. 2-й Совхозный проезд у МОУ СОШ № 59,

— ул. Посадского, д. 246 у Лицея математики и информатики,

— на пересечении ул. Курдюмская и ул. Вишневая у МОУ «СОШ № 76 имени

М.Г.Галицкого»,

— ул. Дегтярная, д. 13 у МОУ СОШ № 45,

— на пересечении ул. Советская и ул. Мирный переулок у МАОУ «Лицей №

37»,

— ул. пр. 50 лет Октября, д.75 у МОУ СОШ № 94,

— на пересечении ул. Батавина и ул. Мысникова у СОШ «Аврора».

Мероприятия по установке дорожных знаков должны быть завершены до конца сентября текущего года.