В Октябрьском районе Саратова поймали 17-летнего подростка за попытку продать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По словам ведомства, юноша решил заработать деньги на продаже наркотиков через тайниковые закладки, которые сделал на улице в Октябрьском районе. Он сфотографировал и отправил через интернет сведения о местонахождении наркотиков, но продать так и не успел: его задержала полиция.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.