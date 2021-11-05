В Волжском районе Саратова раскрыта серия краж с дачных участков, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

С дачных участков пропала техника в основном садовая техника – электротриммеры, культиваторы, автомойка, болгарка, и различная техника для ремонта. Также воры вынесли имущество из жилых помещений, проникнув через окна. Краденное они вывезли на арендованном автомобиле.

По подозрению в краже с трех дачных участков были задержаны двоя подозреваемых – мужчина 35 лет и его 18-летний подельник. Юноша сознался в содеянном. Возбуждены уголовные дела.