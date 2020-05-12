Саратовскому автомобилисту выдали требования об устранении нарушений во время движения. Его остановили во время рейда Госавтоинспекции на улице Орджоникидзе в Заводском районе. Об этом сообщил корреспондент портала «Новости Саратова» с места событий.

Сотрудник ГИБДД проверил светопропускаемость стекол машины. Прибор показал 17 процентов, что значительно ниже нормы (70 процентов). Кроме того, номерной знак автомобиля был заклеен куском бумаги.

Сейчас водителю выдали требование об устранении тонировки.

По словам нашего корреспондента, сегодняшний рейд направлен на проверку документов регистрации двухколесного транспорта, а также предупреждение несовершеннолетних водителей до 14 лет о запрете выезда на проезжую часть.

Помимо этого, во время профилактического мероприятия инспекторы проверяют наличие пропусков у пассажиров такси. Отмечается, что при наличии книжки СНТ саратовцам разрешается ехать на дачу без спецпропуска. Путь в больницу тоже будет беспрепятственным.