Управление по вопросом миграции совместно с отделом по борьбе с организованной преступностью задержали в Саратове группу из трех лиц, которая фиктивно регистрировала иностранцев.

Как выяснило следствие, злоумышленники размещали на сайте объявления о юридической консультации для иностранцев, в ходе которых они предлагали им фиктивную регистрацию на территории Саратовской области за деньги.

Стоимость «услуги» составляла от 45 до 80 тысяч рублей. Их регистрировали по своему месту жительства 58-летняя директор общественной организации и 43-летний саратовец. Иностранцев фиктивно трудоустраивали.

Во время обыска по месту жительства у фигурантов изъяли документы и средства связи, являющиеся доказательствами. Двое из них отправились на домашний арест. Третьего отпустили под подписку о невыезде.