По мнению аналитиков «Авито», в текущем году число продаж электротранспорта в Саратове выросло на 75% по сравнению с прошлым годом.

Они составили рейтинг городов, жители которых чаще всего пользуются такими вещами. Первое место заняла Москва. Саратов же в первую десятку не вошел вообще.

Тем не менее, в Саратове популярность электросамокатов выросла в 3,5 раза. Приобрести устройство можно в среднем за девять тысяч рублей, что на 55% дешевле, чем в прошлом году.

Продажи электровелосипедов также выросли в 2,5 раза, их стоимость снизилась на 16% и составила в среднем 33 500 рублей.