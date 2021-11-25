Сегодня, 25 ноября, на девятом градозащитном совете депутат Алексей Наумов внес предложение учредить в Саратовской области премию или антипремию в сфере сохранения культурного наследия.

Чиновник указал на опыт Москвы, где недавно учредили премию «Бандерлоги Наследия». Она выдается недобросовестным застройщикам или экспертам.

-Впервые в истории России будет выдаваться такая антипремия. А в Саратовской области можно наоборот, поощрять неравнодушных, — сказал он.

Эту идею поддержал зампредседателя градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков.