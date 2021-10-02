В областном центре было предотвращено разлитие соляной кислоты.

Как сообщили в облспасе, утром 2 октября в Заводском районе Саратова были найдены вскрытые канистры с химикатами.

Около 9 утра очевидцы сообщили экстренным службам, что на улице Политехнической недалеко от дома №5 стоят две бесхозные канистры по 20 литров. Причём, из ёмкостей идёт пар и вытекает непонятная жидкость.

Специалисты, прибывшие на место ЧП, предположили, что в канистрах находится соляная кислота.

Канистры были обезврежены. Утечка устранена. Грунт, где вы текла кислота, будет также утилизован.

Фото: облспас