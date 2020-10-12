Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте и председатель Общественного совета при линейном управлении совместно с сотрудниками МЧС России организовали онлайн-мероприятие для школьников и студентов в рамках месячника гражданской обороны.

В нем приняли участие учащиеся лицея №15 и ребята, которые получают знания в Саратовском колледже машиностроения и энергетики.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте капитан полиции Яна Гагина напомнила о безопасности и правилах поведения на железной дороге.

Инспектор отдела службы и подготовки специального управления № 46 МЧС России старший лейтенант внутренней службы Владислав Смирнов рассказал ребятам о первой помощи при ЧП. Речь идет о ранениях, переломах, ожогах, обморожениях, а также при несчастных случаях.