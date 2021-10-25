Сегодня, 25 октября, в Саратове прекратили работу восемь сезонных маршрутов, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

От улицы Радищева до «Дач Урицкого» перестал ходить 222 маршрут.

Автобус №224 от стадиона «Волга» до остановки «Трещиха» также больше не ходит.

Прекратил работу маршрут № 240, следующий от Радищева до поселка «Сокол».

Маршрут №246 от саратовского вокзала до «Дач Урицкого».

Маршрут №253 от железнодорожного вокзала в Саратове до развилки на Маркс.

Маршрут №299, идущий от стадиона «Волга» до села «Широкий Буерак».

И 379 маршрут, идущий до «Шумейки» от Саратовского вокзала.

Возобновлен сезонный маршрут №246 от вокзала до поселка «Новоселово»