Сегодня, 25 октября, в Саратове прекратили работу восемь сезонных маршрутов, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
От улицы Радищева до «Дач Урицкого» перестал ходить 222 маршрут.
Автобус №224 от стадиона «Волга» до остановки «Трещиха» также больше не ходит.
Прекратил работу маршрут № 240, следующий от Радищева до поселка «Сокол».
Маршрут №246 от саратовского вокзала до «Дач Урицкого».
Маршрут №253 от железнодорожного вокзала в Саратове до развилки на Маркс.
Маршрут №299, идущий от стадиона «Волга» до села «Широкий Буерак».
И 379 маршрут, идущий до «Шумейки» от Саратовского вокзала.
Возобновлен сезонный маршрут №246 от вокзала до поселка «Новоселово»