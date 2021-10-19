Прокуратура Саратова выявила и пресекла деятельность организации, работающей по принципу финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ведомства.

Организация под предлогом инвестиций брала у физических лиц деньги, которые якобы вкладывались в развитие фармакологического предприятия, обещая доход 22% годовых.

Проверка показала, что предприятие не занималось фармакологической деятельностью, а деньги предназначенные для выплат брались из средств других вкладчиков, как подразумевает механизм финансовой пирамиды.

С октября 2020 по апрель 2021 они привлекали «инвестиций» более, чем на 15 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.