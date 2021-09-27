-Рыба умирает, значит вода непригодная. Нас травят, а мы даже не знаем об этом, — говорят заводчики.
Погибают разные виды рыб, как экзотические, так и неприхотливые. Саратовцы отмечают, что аквариумы «выкашивает полностью» — в них никто не выживает. После того, как аквариумисты увидели, как рыбы заваливаются на бок и умирают, они поспешили предупредить об этом других.
Также многие отметили неестественный молочный цвет воды, который сохраняется долгое время.
По мнению некоторых из них, в воду попало неизвестное химическое вещество. Некоторые аквариумисты теперь ведрами выбрасывают уже дохлую рыбу. Также нашлись горожане, которые пожаловались на плохое самочувствие и других домашних животных, попивших воды из под крана.