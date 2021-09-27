Саратовские аквариумисты жалуются на массовую гибель рыб при подмене воды. Информация об этом появилась в тематических сообществах в социальных сетях. На минувшей неделе многие аквариумисты в Саратове столкнулись с гибелью рыб. Причем опытные заводчики знают, что воду нужно отстаивать около суток перед тем, как добавлять в аквариум, и все делали по правилам. Тем не менее, рыба дохнет буквально через 10 минут после подмены воды.

-Рыба умирает, значит вода непригодная. Нас травят, а мы даже не знаем об этом, — говорят заводчики.

Погибают разные виды рыб, как экзотические, так и неприхотливые. Саратовцы отмечают, что аквариумы «выкашивает полностью» — в них никто не выживает. После того, как аквариумисты увидели, как рыбы заваливаются на бок и умирают, они поспешили предупредить об этом других.

Также многие отметили неестественный молочный цвет воды, который сохраняется долгое время.

По мнению некоторых из них, в воду попало неизвестное химическое вещество. Некоторые аквариумисты теперь ведрами выбрасывают уже дохлую рыбу. Также нашлись горожане, которые пожаловались на плохое самочувствие и других домашних животных, попивших воды из под крана.