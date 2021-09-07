Сегодня ночью, 7 сентября, в Саратове поступил сигнал о пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

Огонь вспыхнул в двух комнатной квартире девяти этажного дома на улице Шелковичной во Фрунзенском районе. Горели вещи в комнате на площади 15 квадратных метров и балкон.

Из дома были эвакуированы семь человек. В результате пожара пострадали 70-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем хозяйки. На тушение выезжали три пожарных расчета.