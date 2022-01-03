Вечером 3 января началась буксировка самолета ЯК-42 с территории старого саратовского аэропорта.

Как сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов», уже через несколько часов раритетный самолёт водрузят на новое место, которое пока не оглашается: горожан ждёт сюрприз.

По предварительным, пока неподтвержденным данным, борт планируется установить на площади перед старым зданием аэровокзала, напротив уже стоящего там АН-24.

Напомним, ещё в декабре 2021 года Вячеслав Володин сообщил, что на личные средства решил приобрести для Саратова последний из оставшихся на территории области ЯК-42. Эти машины выпускались ранее на Саратовском авиационном заводе.

ЯК-42 — среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт, разработанный ОКБ им. Яковлева в Советском Союзе в середине 1970-х годов.

В настоящее время приобретенный борт передан в дар областному центру и готовится занять почетное место как памятник самому себе.