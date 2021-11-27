Накануне, 26 ноября, на площади имени Кирова состоялся пробный запуск фонтана «Одуванчик». Об этом сообщает пресс-служба саратовской мэрии.

Напомним, проект реконструкции фонтана был разработан архитекторами из компании «АрхХаус», работы велись под контролем членов Градозащитного совета. Сейчас основные работы завершены, осталось установить на чаши фонтана декоративные гранитные карнизы, доставка которых планируется в ближайшее время.

За пуском обновленного фонтана наблюдали прохожие, которые фотографировались на его фоне.

Вчера также состоялся пробный запуск фонтана на Новой Набережной между улицей Шелковичная и улицей 2-я Садовая. Этот фонтан световой. Его работа осуществляется в автоматическом режиме по заранее прописанной программе. Форма фонтана выполнена в виде спирали с подсветкой.

Оба объекта будут радовать горожан в следующем году ближе к маю.