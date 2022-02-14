В Саратове детей из магазина выгнали стоять на мороз. На это пожаловался горожанин в социальной сети.

-Хотел поделиться информацией о людях, которые работают в магазине на улице Бардина, 4. Напротив магазина находится школа. 8 февраля была эвакуация и дети, которые живут рядом, разошлись по домам. Мой сын и еще один мальчик, ученики начальной школы, зашли в этот магазин, чтобы дождаться родных, которые их забирают. Они живут далеко от школы. На улице было холодно, а продавцы выгнали детей на улицу, сказав: «Раз ни чего не покупаете …выходите». Мужики, высаживающие детей из автобусов, осуждаются и увольняются в тот же день. А это женщины, чьи-то матери, бабушки… Позорище, неужели им не жаль малышей? Очень бы хотелось, чтобы руководство магазина брало на работу не только бабусь, умеющих считать, но и людей с добрым сердцем, которые придут на помощь в сложной ситуации. Браво вам, недоженщины, выгнали детей на мороз! Я уже не говорю о санитарных нормах, одна вообще без маски на рабочем месте и головного убора, который должен быть в таких местах, — пишет саратовец.