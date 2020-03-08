В Саратове продаётся оберег и обогреватель от коронавируса, сообщает «Типичный Саратов».

На просторах Авито можно найти интересный товар. Он, кстати, очень актуален в этом сезоне — оберег от коронавируса. К тому же, чтобы убедиться в эффективности данного средства, можно приобрести к нему обогреватель.

Уникальный выход из страшной ситуации. От китайской заразы любое средство хорошо, как говорится. Стоимость данного «предохранителя» всего пять тысяч рублей.

Саратовцы уже оценили новинку в комментариях:

— Лол, мне кажется обогреватель от коронавируса был изобретён раньше самого коронавируса, — написал один из пользователей сети.