В Саратове продают объект культурного наследия, расположенный на улице Радищева — усадьбу Шмидта. Его история связана с известными мукомолами 19 века — братьями Петром и Андреем Шмидтом.

Двухэтажный дом выставлен на сайте продаж Avito за 240 миллионов рублей. Автор объявления — Василий, рассказывает, что высокая техническая оснащенность здания и собственный двор для парковки авто позволяют качественно содержать и эксплуатировать объект.

В здании площадью 968 квадратных метров есть центральный вход с улицы Радищева на первом этаже, боковой вход в цокольный этаж с этой же улицы, служебный вход во дворе.

В здании две лестницы — центральная и запасная, связывают все помещения в одно общее пространство, удобное для прохода по всем помещениям. В цокольном этаже расположены офисные и вспомогательные помещения — комнаты приёма пищи, архивы, венткамера, тепловой узел, комнаты технического персонала и электрощитовая.

На первом этаже — гардероб, кабинеты представительского класса с каминами, залы переговоров и офисы.

На втором этаже — зал совещаний на 200 мест, кабинеты представительского класса с каминами.

На третьем, мансардном, этаже — кабинеты офисного типа с переговорными помещениями.

На всех этажах имеются раздельные туалеты.

Отмечается, что на сегодняшний момент здания находятся в короткой аренде колледжа искусств. Но возможна продажа с арендатором без изменения цены.

Напомним, в 2019 году здание пытались выкупить для муниципалитета, потому что выяснилось, что минкульт региона в два раза переплачивает за аренду этого здания. Его владелец Геннадий Горгаев предложил отдать его за 200 миллионов рублей, а региональная Торгово-промышленная палата оценила рыночную цену колледжа не более чем в 146 миллионов.