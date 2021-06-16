В Саратове появилось объявление о продаже причального дебаркадера за 80 миллионов рублей.

Продавщица Елена Львовна опубликовала на соответствующем сайте фотографии судна и указала характеристики: длина — 65,4 метра, ширина — 14,4 метра, осадка в грузу — 1,44 метра. Есть две деревянные палубы — первая состоит из двух помещений по 244 квадратных метров, вторая — из одного помещения площадью 553 квадратных метра. Трюм — 942 квадратных метра.

Построен в 1952 году, переоборудован в 1989.

Дебаркадер соответствует техтребованиям речного регистра, имеет полный пакет разрешительных документов, внешне восстанавливался согласно заводским чертежам и старинным фотографиям.

Палубы утеплены пенополиуретаном с сертификатом «РР». Новые стеклопакеты, металлическое ограждение, металлическая крыша — установлены по согласованию с требованиями.

Имеется дизайнерский проект на банкетный зал, расположенный на верхней палубе, ресторан и бар на нижней палубе.

В Саратове имеется арендованное на 25 лет место в акватории Волги вдоль Набережной Космонавтов.