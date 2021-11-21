Житель Саратова пожаловался на испорченную колбасу в местном сетевом магазине. Фотографию товара он распространил в социальных сетях.

— В «Пятерочке» продают испорченную колбасу со скидкой. Цвет шикарный. На последней фотографии — колбаса из этого же магазина, но без скидки. Разница небо и земля, — пишет горожанин.

На фотографии видно, что колбаса с сорокапроцентной скидкой стала коричневой, что явно вызывает сомнения в том, пригодна ли она в пищу.

-Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! — иронично добавляют саратовцы.