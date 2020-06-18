В Саратове продолжает работу колл-центр по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

Вопросы, связанные с порядком проведения процедуры, граждане могут задать по специальному номеру телефона – 8-800-350-86-46. Звонки принимают члены добровольческого движения «Волонтеры Конституции».

Так, саратовцы могут узнать, где и когда можно проголосовать, а также как это сделать заранее и не выходя из дома. Колл-центр будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

«Голосование будет проходить в течение недели, начиная с 25 июня», — напомнили в региональном общественном корпусе «Волонтеры Конституции».