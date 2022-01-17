На территории Саратова продолжаются работы по комплексной очистке улиц.
На ряде адресов работы по уборке от снега будут вестись при участии сотрудников ГИБДД и служб эвакуации. Так, сегодня с 20:00 до 5:00 будет действовать ограничение для парковки и проезда по:
— ул. Рахова (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная);
— ул. Московская (от ул. Университетская до ул. Астраханская, а также от ул. Рахова до ул. Вольская);
— ул. Антонова (малая) (от трамвайного переезда в сторону ул. Топольчанская);
— ул. Черниговская (от ул. Овражная до ул. Романтиков).
Завтра, 18 января, с 08.00 до 17.00 комплексная очистка будет производиться по:
— ул. Рахова (от ул. Б.Горная до ул. Посадского);
— ул. Блинова (вдоль домов 19,21,23,25);
— Международный проезд (от ул. Мира до ул. Международная).
Обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:
— ул. Соборная;
— ул. Радищева;
— ул. Б. Горная;
— 1-й проезд Строителей;
— ул. Шелковичная;
— ул. Клочкова;
— ул. Электронная;
— ул. Танкистов;
— ул. Осипова;
— 2-й Магнитный проезд;
— ул. Слонова;
— ул. Пугачева;
— ул. Рахова;
— ул. Загороднева;
— ул. Симбирская.
Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штраф-стоянки. Владельцам транспортного средства придется заплатить штраф за нарушение парковки в размере полутора тысяч рублей, а также 2200 рублей – за то, чтобы забрать машину со стоянки.