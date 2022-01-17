На территории Саратова продолжаются работы по комплексной очистке улиц.

На ряде адресов работы по уборке от снега будут вестись при участии сотрудников ГИБДД и служб эвакуации. Так, сегодня с 20:00 до 5:00 будет действовать ограничение для парковки и проезда по:

— ул. Рахова (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная);

— ул. Московская (от ул. Университетская до ул. Астраханская, а также от ул. Рахова до ул. Вольская);

— ул. Антонова (малая) (от трамвайного переезда в сторону ул. Топольчанская);

— ул. Черниговская (от ул. Овражная до ул. Романтиков).

Завтра, 18 января, с 08.00 до 17.00 комплексная очистка будет производиться по:

— ул. Рахова (от ул. Б.Горная до ул. Посадского);

— ул. Блинова (вдоль домов 19,21,23,25);

— Международный проезд (от ул. Мира до ул. Международная).

Обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

— ул. Соборная;

— ул. Радищева;

— ул. Б. Горная;

— 1-й проезд Строителей;

— ул. Шелковичная;

— ул. Клочкова;

— ул. Электронная;

— ул. Танкистов;

— ул. Осипова;

— 2-й Магнитный проезд;

— ул. Слонова;

— ул. Пугачева;

— ул. Рахова;

— ул. Загороднева;

— ул. Симбирская.

Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штраф-стоянки. Владельцам транспортного средства придется заплатить штраф за нарушение парковки в размере полутора тысяч рублей, а также 2200 рублей – за то, чтобы забрать машину со стоянки.